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ISW, 29 апреля

(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-april-29-2023)

● Пригожин пригрозил вывести силы «Вагнера» из Бахмута, если российское военное командование не предоставит ему больше боеприпасов.

● Пригожин также продолжал свои попытки убедить Кремль перейти к обороне на востоке Украины.

● Пригожин предложил должность первого заместителя командующего силами «Вагнера», возможно, с сарказмом, бывшему заместителю министра обороны России по тылу генерал-полковнику Михаилу Мизинцеву, который, как сообщается, был уволен со своей должности 27 апреля.

● Сообщается, что 29 апреля украинские силы атаковали нефтехранилище в Севастополе с помощью БПЛА «Мугин-5».

● Войска РФ атаковали на линии Сватово-Кременная, Авдеевка-Донецк и добились ограниченных успехов в Бахмуте.

● МО РФ заявило, что силы РФ нанесли ракетный удар морского базирования по командному пункту украинской Херсонской группы войск. Украина это не подтвердила.

● МО РФ продолжает принимать меры по ускорению процесса призыва.

#война #аналитика #ISW

ISW, 29 апреля

ISW, 29 апреля

ISW, 29 апреля

ISW, 29 апреля

ISW, 29 апреля

ISW, 29 апреля

Джерело: https://t.me/infosprotyv/15841

Новости портала «Весь Харьков»

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