ISW, 29 декабря

Сегодня 08:24

Сегодня 08:24

(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-december-29)

● РФ нанесла еще одну серию массированных ракетных ударов по критически важной инфраструктуре Украины.

● Лавров подтвердил нежелание РФ идти на переговоры с Украиной.

● Начальник ГУР Буданов заявил, что боевые действия в Украине зашли в тупик.

● Кремль продолжает манипулировать российским законодательством, предоставляя государству все более широкие полномочия с целью устранения инакомыслия.

● Неоднократные украинские удары по законным военным объектам в тыловых районах РФ демонстрируют неэффективность российской системы ПВО против БПЛА.

● ВСУ продолжали наступать в районе Кременной, а войска РФ контратаковали.

● Войска РФ наступали в районе Авдеевки, а также вокруг Бахмута.

● Войска РФ продолжали оборону в Херсонской области.

● Кремлевская рабочая группа по мобилизации впервые собралась 29 декабря. Форум для критики проведения мобилизации, вероятно, вызовет трения с МО РФ.

● Оккупационные власти продолжают усиливать репрессии.

#война #аналитика #ISW

Джерело: https://t.me/infosprotyv/8778

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