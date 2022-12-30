ISW, 29 декабря
(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-december-29)
● РФ нанесла еще одну серию массированных ракетных ударов по критически важной инфраструктуре Украины.
● Лавров подтвердил нежелание РФ идти на переговоры с Украиной.
● Начальник ГУР Буданов заявил, что боевые действия в Украине зашли в тупик.
● Кремль продолжает манипулировать российским законодательством, предоставляя государству все более широкие полномочия с целью устранения инакомыслия.
● Неоднократные украинские удары по законным военным объектам в тыловых районах РФ демонстрируют неэффективность российской системы ПВО против БПЛА.
● ВСУ продолжали наступать в районе Кременной, а войска РФ контратаковали.
● Войска РФ наступали в районе Авдеевки, а также вокруг Бахмута.
● Войска РФ продолжали оборону в Херсонской области.
● Кремлевская рабочая группа по мобилизации впервые собралась 29 декабря. Форум для критики проведения мобилизации, вероятно, вызовет трения с МО РФ.
● Оккупационные власти продолжают усиливать репрессии.
#война #аналитика #ISW
Джерело: https://t.me/infosprotyv/8778