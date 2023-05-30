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ISW, 29 мая

ISW, 29 мая (https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-may-29-2023)

▪️РФ нанесла очередную серию ударов по Украине крылатыми ракетами и БПЛА в ночь с 28 на 29 мая и днем 29 мая.

▪️28 мая РФ перебросила в Беларусь дополнительные ЗРК С-400 (вероятно, как минимум батарею).

▪️Пригожин опроверг обвинение Гиркина от 27 мая в том, что он может организовать военный переворот против Кремля, заявив, что «Вагнеру» не хватает кадров, необходимых для организации переворота.

▪️Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин опроверг сообщение Wall Street Journal о том, что специальный представитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй призвал европейских официальных лиц положить конец конфликту в Украине до его эскалации.

▪️Войска РФ атаковали северо-восточнее Купянска, на линии Сватово-Кременная, на линии Авдеевка-Донецк, на западе Донецкой области; укрепляют Мариуполь.

▪️Темп наступательных операций РФ в Бахмуте и его окрестностях остается заметно низким.

#война #аналитика #ISW

ISW, 29 мая

ISW, 29 мая

ISW, 29 мая

ISW, 29 мая

ISW, 29 мая

ISW, 29 мая

Джерело: https://t.me/infosprotyv/17646

Новости портала «Весь Харьков»

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