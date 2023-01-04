ISW, 3 января

(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-january-3-2023)

● Путин утвердил ряд поручений для российских ведомств и чиновников, которые были направлены на смягчение широко распространенной критики в отношении предоставления и выплаты пособий российским военнослужащим и на пропаганду войны.

● Путин подтвердил, что Россия использует различные социальные схемы для оправдания передачи украинских детей в РФ.

● Системные неудачи в усилиях РФ по формированию сил продолжают негативно сказываться на возможностях личного состава в ущерб оперативным возможностям в Украине.

● Ухудшение возможностей российского военного персонала, вероятно, еще больше усугубит критику со стороны российских блогеров в отношении усилий РФ по формированию вооруженных сил.

● Пригожин попытался оправдать отсутствие прогресса «Вагнера» в Бахмуте.

● Силы РФ контратаковали вдоль линии Сватово-Кременная.

● Войска РФ наступают в районе Бахмута и Авдеевки.

● ВСУ заняли позиции на Большом Потемкинском острове в дельте Днепра.

#война #аналитика #ISW

Джерело: https://t.me/infosprotyv/9076

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