ISW, 3 мая

(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-may-3-2023)

● Россия обвинила Украину в нанесении удара БПЛА по Кремлю.

● РФ, вероятно, организовала это нападение, пытаясь донести войну до российской внутренней аудитории и создать условия для более широкой социальной мобилизации.

● Быстрое и последовательное изложение официальной российской версии об ударе предполагает, что РФ организовала это нападение в непосредственной близости от празднования Дня Победы 9 мая, чтобы представить войну своей внутренней аудитории как нечто экзистенциальное.

● Националистически настроенные блоггеры РФ ухватились за удар БПЛА по Кремлю, чтобы призвать Россию к эскалации войны, несмотря на то, что в настоящее время у неё нет военного потенциала для этого.

● Кремль, возможно, планирует провести другие операции под ложным флагом и усилить дезинформацию в преддверии украинского контрнаступления, чтобы увеличить внутреннюю поддержку войны.

● Войска РФ атаковали в районе Кременной, Бахмута и на линии Авдеевка-Донецк.

#война #аналитика #ISW

Джерело: https://t.me/infosprotyv/16069

Новости портала «Весь Харьков»