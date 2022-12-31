ISW, 30 декабря
(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-december-30)
● В ночь с 29 на 30 декабря российские силы атаковали Киев с помощью беспилотников иранского производства.
● Президент России Владимир Путин открыл дверь для дальнейшей институционализации коррупции в Российской Федерации.
● Русские войска продолжали наносить контрудары на линии Сватово-Кременная.
● Украинские силы нанесли удары по районам сосредоточения российских войск в Луганской области.
● Российские войска продолжили наступательные операции в районе Авдеевки, а также в Бахмуте, где темпы российских наступательных операций могли замедлиться по сравнению с предыдущими днями.
● Российский источник утверждал, что российские войска атаковали в Запорожской области.
● Российские и украинские источники продолжали обсуждать, произойдет ли неминуемая вторая волна мобилизации в России и когда.
● Российские официальные лица продолжают добиваться присоединения оккупированных территорий к Российской Федерации.
#война #аналитика #ISW
Джерело: https://t.me/infosprotyv/8846