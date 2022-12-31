ISW, 30 декабря

(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-december-30)

● В ночь с 29 на 30 декабря российские силы атаковали Киев с помощью беспилотников иранского производства.

● Президент России Владимир Путин открыл дверь для дальнейшей институционализации коррупции в Российской Федерации.

● Русские войска продолжали наносить контрудары на линии Сватово-Кременная.

● Украинские силы нанесли удары по районам сосредоточения российских войск в Луганской области.

● Российские войска продолжили наступательные операции в районе Авдеевки, а также в Бахмуте, где темпы российских наступательных операций могли замедлиться по сравнению с предыдущими днями.

● Российский источник утверждал, что российские войска атаковали в Запорожской области.

● Российские и украинские источники продолжали обсуждать, произойдет ли неминуемая вторая волна мобилизации в России и когда.

● Российские официальные лица продолжают добиваться присоединения оккупированных территорий к Российской Федерации.

#война #аналитика #ISW

Джерело: https://t.me/infosprotyv/8846

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