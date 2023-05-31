ISW, 30 мая

(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-may-30-2023)

▪️Россия заявила, что 30 мая Украина нанесла серию ударов БПЛА по Москве, в то время как РФ снова атаковала Украину Shahed-ами.

▪️Путин попытался преуменьшить значение атаки БПЛА на Москву, чтобы не раскрывать ограниченные возможности, которые у него есть, чтобы отомстить Украине.

▪️Атака БПЛА на Москву вызвала неоднозначную реакцию в российском информационном пространстве.

▪️МО РФ пытается скрыть высокие потери в Украине, искусственно раздувая украинские потери.

▪️Силы РФ атаковали к северо-востоку от Купянска и к северо-западу от Сватово; незначительно продвинулись на линии Авдеевка-Донецк.

▪️Темп российских и украинских наступательных операций на бахмутском направлении по состоянию остается низким.

▪️Российские чиновники создают местные программы поддержки ветеранов, которые направлены на рекламу преимуществ военной службы.

▪️Оккупационные власти продолжают депортировать украинских детей в РФ под предлогом оказания медицинской помощи.

#война #аналитика #ISW

Джерело: https://t.me/infosprotyv/17700

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