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ISW, 31 декабря

(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-december-31)

● Обращение Путина свидетельствует о том, что он не уверен в своей способности формировать инфопространство РФ и сосредоточен на оправдании войны и ее стоимости для внутренней аудитории.

● Шойгу в своей речи демонизировал Украину и заявил, что победа РФ неизбежна.

● Силы РФ истощают запасы арт. боеприпасов: им будет трудно поддерживать темп операций в Украине.

● РФ нанесла ракетные удары по критической инфраструктуре Украины, но с меньшей интенсивностью по сравнению с предыдущими массированными волнами ударов.

● Войска РФ контратаковали на линии Сватово-Кременная.

● Войска РФ наступали в районе Бахмута и Авдеевки-Донецка.

● МАГАТЭ сообщило, что вечером 29 декабря ЗАЭС потеряла связь с последней действующей резервной линией электропередач.

● РФ продолжает операции на востоке Запорожской обл. и на южном направлении.

● Резников заявил, что Кремль планирует закрыть границы для мужчин, объявить военное положение и начать мобилизацию.

#война #аналитика #ISW

ISW, 31 декабря

ISW, 31 декабря

ISW, 31 декабря

ISW, 31 декабря

Джерело: https://t.me/infosprotyv/8903

Новости портала «Весь Харьков»

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