ISW, 31 декабря
(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-december-31)
● Обращение Путина свидетельствует о том, что он не уверен в своей способности формировать инфопространство РФ и сосредоточен на оправдании войны и ее стоимости для внутренней аудитории.
● Шойгу в своей речи демонизировал Украину и заявил, что победа РФ неизбежна.
● Силы РФ истощают запасы арт. боеприпасов: им будет трудно поддерживать темп операций в Украине.
● РФ нанесла ракетные удары по критической инфраструктуре Украины, но с меньшей интенсивностью по сравнению с предыдущими массированными волнами ударов.
● Войска РФ контратаковали на линии Сватово-Кременная.
● Войска РФ наступали в районе Бахмута и Авдеевки-Донецка.
● МАГАТЭ сообщило, что вечером 29 декабря ЗАЭС потеряла связь с последней действующей резервной линией электропередач.
● РФ продолжает операции на востоке Запорожской обл. и на южном направлении.
● Резников заявил, что Кремль планирует закрыть границы для мужчин, объявить военное положение и начать мобилизацию.
#война #аналитика #ISW
Джерело: https://t.me/infosprotyv/8903