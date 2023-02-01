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ISW, 31 января

(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-january-31-2023)

● Ввод обычных ВС РФ на линию фронта в Бахмуте сохранил за РФ инициативу в районе города. Прогноз ISW о кульминации наступления РФ на Бахмут оказался неточным.

● ISW не прогнозирует неминуемое падение Бахмута; маловероятно, что войска РФ смогут внезапно окружить ВСУ в Бахмуте.

● Командование РФ переоценивает свои возможности для быстрого наступления.

● Наступление РФ в ближайшие месяцы является наиболее вероятным планом действий; вероятно, ВСУ планируют начать масштабное контрнаступление.

● РФ продолжает использовать законы о борьбе с терроризмом для оправдания репрессий.

● Войска РФ продолжали атаковать, чтобы восстановить утраченные позиции на линии Сватово-Кременная.

● Войска РФ наступали в Донецкой области.

● Маловероятно, что РФ получит существенную выгоду где-либо на востоке Украины от наступления в районе Угледара.

● Генеральный прокурор РФ Краснов признал неудачи мобилизации в попытке представить проблемы её реализации и как решенные.

#война #аналитика #ISW

ISW, 31 января

ISW, 31 января

ISW, 31 января

ISW, 31 января

ISW, 31 января

Джерело: https://t.me/c/1226880919/10658

Новости портала «Весь Харьков»

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