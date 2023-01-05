ISW, 4 января

(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-january-4-2023)

▪️Российские военблогеры использовали официальные заявления по Макеевке, чтобы критиковать проблемы в военном аппарате РФ и его нежелание устранять системные сбои.

▪️Продолжение строительства частей исключительно из мобилизованных новобранцев не обеспечит РФ боевой мощи, соизмеримой с численностью развернутого личного состава.

▪️Начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что ВСУ намерены начать крупное контрнаступление на всей территории Украины весной 2023 года.

▪️РФ все больше полагается на БПЛА иранского производства для нанесения ударов по критической инфраструктуре Украины и будет стремиться к дальнейшему сотрудничеству с Ираном, чтобы получить больше высокоточного оружия для использования в Украине.

▪️Силы РФ контратаковали, чтобы восстановить утраченные позиции вдоль линии Сватово-Кременная.

▪️Силы РФ наступали в районе Бахмута и на западной окраине Донецка.

▪️РФ продолжала закреплять контроль над оккупированными территориями.

#война #аналитика #ISW

Джерело: https://t.me/infosprotyv/9131

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