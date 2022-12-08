ISW, 7 декабря

(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-december-7)

● Путин создает условия для затяжной захватнической войны в Украине.

● Путин использует российский Совет по правам человека для консолидации власти, отвергая принципы международного права в области прав человека.

● Столтенберг сделал комментарии в поддержку предыдущих оценок ISW о том, что оперативная пауза зимой пойдет на пользу РФ.

● РФ впервые за три недели применила БПЛА Shahed-136.

● Попытки РФ заставить Беларусь присоединиться к войне в Украине могут вызывать трения в белорусской армии.

● Силы РФ наращивают темп своих контратак на востоке Харьковской и западе Луганской областей.

● Войска РФ наступают на направлениях Бахмут и Авдеевка-Донецк.

● Войска РФ продолжали оборону и перегруппировку на востоке Херсонской области.

● Независимые российские СМИ указали, что усилия по мобилизации будут продолжаться, несмотря на заявления российских официальных лиц об обратном.

● Оккупационные власти превращают Мариуполь в тыловую базу.

#война #аналитика #ISW

Джерело: https://t.me/infosprotyv/7449

Новости портала «Весь Харьков»