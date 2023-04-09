ISW, 8 апреля

(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-april-8-2023)

● Динамика использования артиллерии на поле боя в Украине отражает тот факт, что РФ использует артиллерию, чтобы компенсировать свои ухудшившиеся наступательные возможности.

● Ракетная кампания РФ по деградации единой энергетической инфраструктуры Украины потерпела окончательный провал, и РФ, похоже, отказалась от этих усилий.

● Кремль, вероятно, ужесточает юридические наказания за преступления, связанные с терроризмом, в рамках более масштабных усилий по поощрению самоцензуры и созданию правовых условий для усиления внутренних репрессий.

● Войска РФ атаковали на линии Сватово-Кременная и вокруг Бахмута.

● Напряженность между «Вагнером» и обычными российскими силами из-за ответственности за тактические успехи в Бахмуте, похоже, усиливается.

● В РФ продолжали строить предположения о планируемом украинском контрнаступлении на юге Украины, в том числе выдвигали гипотезу о возможности высадки украинского морского десанта через Каховское водохранилище.

#война #аналитика #ISW

Джерело: https://t.me/infosprotyv/14680?single

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