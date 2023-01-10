ISW, 9 января

(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-january-9-2023)

● Пригожин использует сообщения об успехах группы «Вагнер» в Соледаре для укрепления её репутации как эффективной боевой силы.

● Путин открывает двери для дальнейшей институционализации коррупции в РФ посредством внутренних законодательных манипуляций.

● Медведев, вероятно, оценил готовность российского информационного пространства к цензуре фигур, считающихся сочувствующими проукраинской стороне, что вызвало одобрение со стороны националистического сообщества блогеров.

● Войска РФ и ВСУ атаковали на линии Сватово-Кременная.

● Украинские партизаны могут атаковать наземные линии коммуникаций РФ в тыловых районах Луганской области.

● Войска РФ атаковали вдоль линии фронта в Донецкой области и закрепились в районах Соледара и Бахмута.

● Войска РФ укрепляли позиции на левобережье Херсонской области.

● РФ продолжала строительство укреплений и транспортировку военной техники в Запорожской области, опасаясь контрнаступления ВСУ.

#война #аналитика #ISW

Джерело: https://t.me/infosprotyv/9409

Новости портала «Весь Харьков»