ISW, 9 июня

(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-june-8-2023)

● Украина провела контрнаступательные операции с разным исходом как минимум на трех участках фронта в рамках более широких контрнаступательных действий, которые разворачиваются с воскресенья, 4 июня.

● Российские силы и оккупационные власти продолжают усугублять гуманитарные последствия наводнения в результате прорыва плотины Каховской ГЭС.

● Путин перенес свою ежегодную пресс-конференцию с июня 2023 года на ноябрь или декабрь.

● Войска РФ атаковали на линии Купянск-Сватово, в районе Кременной, на линии Авдеевка-Донецк.

● ВСУ добились ограниченных успехов в районе Бахмута, атаковали у административной границы между Донецкой и Запорожской областями.

● Сообщается, что российские оккупационные власти прибегают к карательным мерам против гражданского населения на оккупированной территории Украины в связи с уменьшением влияния российских оккупационных властей на гражданское население.

#ISW #война #аналитика

Джерело: https://t.me/infosprotyv/18241

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