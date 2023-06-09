Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:08
Просмотров: 110

ISW, 9 июня

(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-june-8-2023)

● Украина провела контрнаступательные операции с разным исходом как минимум на трех участках фронта в рамках более широких контрнаступательных действий, которые разворачиваются с воскресенья, 4 июня.

● Российские силы и оккупационные власти продолжают усугублять гуманитарные последствия наводнения в результате прорыва плотины Каховской ГЭС.

● Путин перенес свою ежегодную пресс-конференцию с июня 2023 года на ноябрь или декабрь.

● Войска РФ атаковали на линии Купянск-Сватово, в районе Кременной, на линии Авдеевка-Донецк.

● ВСУ добились ограниченных успехов в районе Бахмута, атаковали у административной границы между Донецкой и Запорожской областями.

● Сообщается, что российские оккупационные власти прибегают к карательным мерам против гражданского населения на оккупированной территории Украины в связи с уменьшением влияния российских оккупационных властей на гражданское население.

#ISW #война #аналитика

ISW, 9 июня

ISW, 9 июня

ISW, 9 июня

ISW, 9 июня

ISW, 9 июня

ISW, 9 июня

Джерело: https://t.me/infosprotyv/18241

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Міни та пляжі у Харкові
Сегодня 09:45    49
Повстання українських селян в Нікополі у 1919 році
Сегодня 09:33    57
Імпорта у росію через треті країни ламає санкції
Сегодня 09:21    78
21 українська IT-компанія відкрила офіс у Польщі від початку повномасштабної війни
Сегодня 09:09    81
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 09 червня 2023 року від ДСНС
Сегодня 09:05    88
Турецкий банк начал обнулять и закрывать счета россиянам
Сегодня 08:59    106
Харківщина. 9 червня
Сегодня 08:54    101
СБУ викрила у Києві підпільний «ЦНАП», який продавав фальшиві паспорти та водійські права
Сегодня 08:48    99
Китай вперше поставив Росії військову техніку для війни в Україні - експерт BILD
Сегодня 08:37    141
Российские власти, включая Путина, все чаще используют термин «война», - Reuters
Сегодня 08:15    134
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 