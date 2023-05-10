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ISW, 9 мая

(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-may-9-2023)

● Путин отказался использовать свое обращение 9 мая для внесения каких-либо существенных риторических изменений и повторил существующие нарративы, готовясь к затяжной войне и изображая РФ как успешно противостоящую всему Западу.

● Путин попытался использовать 9 мая для сплочения партнеров по СНГ, многие из которых стремятся уменьшить свою зависимость.

● Пригожин объявил, что «Вагнер» не будут выведен из Бахмута к 10 мая, несмотря на то, что МО РФ не смогло решить снарядный вопрос.

● Невыполнение Пригожиным угрозы отхода свидетельствует о том, что он осознает свою зависимость от МО РФ.

● Пригожин продолжал возлагать вину за потери и медленное продвижение в Бахмуте на другие формирования РФ.

● Войска РФ атаковали северо-восточнее Купянска и на линии Сватово-Кременная, в Бахмуте, на линии Авдеевка-Донецк, к западу от Гуляйполя и в Херсонской области.

#война #аналитика #ISW

ISW, 9 мая

ISW, 9 мая

ISW, 9 мая

ISW, 9 мая

ISW, 9 мая

ISW, 9 мая

Джерело: https://t.me/infosprotyv/16429

Новости портала «Весь Харьков»

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