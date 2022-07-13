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ISW назвав напрямки, на яких російські окупанти провалили наступи і штурми

ISW назвав напрямки, на яких російські окупанти провалили наступи і штурми

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) назвали безуспішними наступи росіян на північ від Слов’янська, на схід від Сіверська і невдалими штурми на північ від Харкова.

Джерело: ISW

Деталі: Російські війська залишаються на оперативній паузі під час війни в Україні.

Вони продовжують перегрупування, відпочинок, переобладнання та відновлення; проте продовжують бомбардувати критичні райони, щоб створити умови для майбутніх наземних наступальних дій; а також проводять обмежені атаки.

Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван 11 липня повідомив, що Іран найближчим часом надасть Росії "до кількох сотень БПЛА" і навчатиме російських військових користуватися ними.

Ключові висновки аналітиків ISW:

Повідомляється, що Кремль закуповує іранські БПЛА, які, ймовірно, покращать російську повітряну розвідку і точність непрямого вогню в Україні.

Російські війська здійснили обмежені та безуспішні наземні наступи на північ від Слов’янська та на схід від Сіверська.

Загарбники продовжили авіаційні й артилерійські удари в районі Бахмута та Авдіївки.

Російські війська провели кілька невдалих наземних штурмів на північ від Харкова.

Окупанти ймовірно, здійснили атаку під чужим прапором на Запорізьку атомну електростанцію в окупованому Енергодарі.

Російські та українські джерела повідомляли, що 10 липня в Херсоні внаслідок українських ударів було вбито кількох російських офіцерів.

Українські війська продовжували завдавати ударів по російських складах боєприпасів на Південному напрямку.

Крім аналізу війни в Україні, ISW подає карти ведення бойових дій.

ISW назвав напрямки, на яких російські окупанти провалили наступи і штурми

ISW назвав напрямки, на яких російські окупанти провалили наступи і штурми

ISW назвав напрямки, на яких російські окупанти провалили наступи і штурми

ISW назвав напрямки, на яких російські окупанти провалили наступи і штурми

Источник: http://www.pravda.com.ua/

Новости портала «Весь Харьков»

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