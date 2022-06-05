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ISW: РФ досі може захопити Сєвєродонецьк та Лисичанськ, але українська оборона міцна

ISW: РФ досі може захопити Сєвєродонецьк та Лисичанськ, але українська оборона міцна

Російські сили все ще можуть захопити Сєвєродонецьк та Лисичанськ, проте українська оборона залишається сильною на цій ключовій позиції.

Джерело: американський Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Українські військові успішно стримують спроби РФ оточити позиції на Луганщині та відбивають лобові атаки окупантів у Сєвєродонецьку.

Водночас аналітики уточнюють, що українські війська, імовірно, більш виснажені, ніж випливає з заяв голови ОВА Луганщини Сергія Гайдая.

Російські військові зосередили всі наявні в них ресурси на битві за Сєвєродонецьк, щоб досягти скромних успіхів, натомість українські військові зберігають гнучкість, щоб не лише проводити локальні контратаки в інших місцях (наприклад, на північ від Херсона), а й проводити ефективні контратаки у Сєвєродонецьку.

Також зазначається, що російські війська розпочали серію невдалих наступальних операцій на південний захід від Ізюма та в районі Лимана.

Нагадаємо: Наразі на вулицях Сєвєродонецька тривають бої, росіяни примусово депортували на окуповану територію частину населення Сєвєродонецька.

Источник: pravda.com.ua

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