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01.08.2022 09:09
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ISW: Росіяни створюють умови для наступу на Харків

ISW: Росіяни створюють умови для наступу на Харків

Росіяни, імовірно, створюють умови для проведення наступу на захід у напрямку Харківської області чи у бік Харкова.

Джерело: американський Інститут дослідження війни (ISW)

Деталі: ISW пише, що російські війська протягом кількох місяців утримували позиції в районі Балаклії та Великої Комишувахи і можуть використовувати ці два райони як плацдарми для наступальної операції.

Росіяни можуть використати свої позиції у районі Балаклії, щоб відновити штурм Харкова з південного сходу. Вкрай малоймовірно, що російські сили захоплять Харківську область або Харків, враховуючи темпи просування Росії на Донбасі і проблеми з формуванням сил і тиловим забезпеченням.

ISW раніше оцінював, що президент Росії Володимир Путін, можливо, наказав російським військам взяти Харків та неокуповану частину Харківської області, але навряд чи йому вдасться досягти таких цілей. Російські сили також можуть проводити провокаційні атаки, щоб запобігти контрнаступу ЗСУ.

Російські війська відновили локальні наземні атаки на північний захід та південний захід від Ізюма. Останніми днями вони вже зробили безуспішні штурми та спроби бойової розвідки у напрямку Чепиля, Щурівки та Гусарівки (на північний захід від Ізюма) і відновили штурми у напрямку Дмитрівки та Бражківки (на південний захід від Ізюма).

Крім того, росіяни продовжували наземні атаки на північний захід від Слов'янська, на північний схід від Сіверська, на схід і на південь від Бахмута. Вони досягли незначних успіхів у районі Авдіївки та продовжили наземні атаки у напрямку Авдіївки та Пісків.

Джерело: pravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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