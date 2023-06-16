ISW: ВСУ добились успехов в продолжении контрнаступательных операций на ряде направлений

Это, вероятно, создает условия для более широких целей украинского контрнаступления, считают аналитики Института изучения войны.

Силы обороны Украины с начала июня стали отодвигать российских оккупантов на линии фронта. Но военно-политическое руководство Украины утверждает, что контрнаступление еще не начиналось.

По мнению аналитиков ISW, российские средства радиоэлектронной борьбы являются ключевым фактором, который затрудняет контрнаступление украинских войск на Запорожском направлении.

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Джерело: https://t.me/infosprotyv/18650

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