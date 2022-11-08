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IT-армія України зламала базу "польових установ" Банку Росії й виклала особисті дані російських військових

IT-армія України зламала базу польових установ Банку Росії й виклала особисті дані російських військових

Українські хакери роздобули особисті дані військових РФ і виклали їх у мережу. Про це повідомляє IT Army of Ukraine 7 листопада в Telegram.

"У продовження нашої попередньої тематики про Центральний банк Росії, IT-армія хоче висловити подяку департаменту "полєвих учєрєждєній" недобанку! До речі, система цих військово-банківських закладів створювалася для відокремлення фінансових операцій міноборони Росії від системи комерційних банків, а також забезпечення збереження державної таємниці. Саме ці заклади, яких понад дев'яносто, обслуговують бюджет міністерства нападу Росії, навіть у тих регіонах, де "іх там нєт": ПУ Тираспіль, ПУ Абхазії, ПУ Цхінвал, ПУ Севастополь, ПУ Феодосія тощо", – ідеться в повідомленні.

З отриманого масиву даних IT-армія опублікувала частину, яка стосується інформації про банківські операції міністерства оборони РФ, персональні дані військовослужбовців РФ, номери телефонів, рахунків і банківських карток та інші дані. Решту інформації передали правоохоронцям.

Також IT-армія попередила росіян, що на військових вона не збирається зупинятися і порадила подбати про свої банківські заощадження.

Джерело: gordonua.com

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