Итак, обобщим и изложим всё сказанное нашими сумасшедшими соседями

1. Спецоперация - это не война, а вот экономические санкции - это война.

2. Война началась для того, чтобы не началась война.

3. Россия не нападала на Украину и сдаться не требует, но Украина обязательно должна перестать защищаться.

4. Призывников не отправляли в Украину, но некоторые из них там умерли.

5. Специальная операция проходит по плану, войска не встречают сопротивления, но за 2 месяца и 8 дней получилось только захватить Херсон и окружить Мариуполь.

6. Желать смерти украинцам можно по российскому ТВ, но желать смерти российским оккупантам - это экстремизм.

7. Роддом разбомбили, потому что там сидели нацисты, переодетые беременными женщинами, но его все равно не бомбили.

8. Российские войска воюют не с мирными жителями, а с нацистами. Всеми 40 миллионами нацистов.

9. В Украине не было ни одного взрыва до прихода России. А после прихода России, Украина себя начала внезапно расстреливать и бомбить.

10. Протесты против войны - это экстремизм. Бить, штрафовать и сажать в тюрьму мирно протестующих - это сохранение общественного порядка.

11. Крейсер "Москва" утонул по причине халатности экипажа, но отомстить за нее обещают Украине.

12. Любить свою страну в России - патриотизм. Любить свою страну в Украине - нацизм.

13. Все украинские самолёты и вертолёты были уничтожены ракетами на аэродромах, но спустя 2 недели Украина бомбила Беларусь, а ещё позже и нефтебазу в Белгороде.

14. Суд в Москве признал плакат "фашизм не пройдёт" дискредитацией вооружённых сил РФ, но нацисты всё-равно украинцы. Смотрите не перепутайте.

15. Страна, не имеющая ядерного оружия, хотела напасть на страну, имеющую ЯО, а у Лукашенко даже карта есть.

16. В Украине разработали биологическое оружие, воздействующее исключительно на славянский этнос (при использовании такого умрут в первую очередь украинцы ,но кого это волнует).

17. Операция идёт по плану, потери минимальные , но ФСБ просит увеличить финансирование на 17% из-за нехватки денег на захоронение военных.

18. Признанные Россией ЛНР/ ДНР попросили военную помощь у России и Россия согласилась ибо это правильно, а признанная США и Европой Украина права просить военную помощь у США и Европы не имеет.

19. Украинцы и украинский язык были созданы австро-венграми, немецким штабом и Лениным, но при этом в Петербурге в 1798 году была издана поэма Котляревского "Энеида" на современном литературном украинском языке.

20. Украина успешно сопротивляется 2 месяца и 8 дней без тяжелого вооружения, но с тяжелым оружием по ленд-лизу ЗСУ станет хуже.

21. США по ленд-лизу хочет избавиться от старого оружия и очистить склады, но армия США из-за поставок в Украину осталась безоружной.

22. В Украине натравливали на русскоязычных! В русскоязычных Мариуполе, Харькове и Херсоне особенно.Русскоязычные родители натравливали своих русскоязычных детей на русскоязычных».

Источник: facebook.com

Автор: Анатолий Макаренко

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