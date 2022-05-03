Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:47
Просмотров: 111

Итак, обобщим и изложим всё сказанное нашими сумасшедшими соседями

Итак, обобщим и изложим всё сказанное нашими сумасшедшими соседями

1. Спецоперация - это не война, а вот экономические санкции - это война.

2. Война началась для того, чтобы не началась война.

3. Россия не нападала на Украину и сдаться не требует, но Украина обязательно должна перестать защищаться.

4. Призывников не отправляли в Украину, но некоторые из них там умерли.

5. Специальная операция проходит по плану, войска не встречают сопротивления, но за 2 месяца и 8 дней получилось только захватить Херсон и окружить Мариуполь.

6. Желать смерти украинцам можно по российскому ТВ, но желать смерти российским оккупантам - это экстремизм.

7. Роддом разбомбили, потому что там сидели нацисты, переодетые беременными женщинами, но его все равно не бомбили.

8. Российские войска воюют не с мирными жителями, а с нацистами. Всеми 40 миллионами нацистов.

9. В Украине не было ни одного взрыва до прихода России. А после прихода России, Украина себя начала внезапно расстреливать и бомбить.

10. Протесты против войны - это экстремизм. Бить, штрафовать и сажать в тюрьму мирно протестующих - это сохранение общественного порядка.

11. Крейсер "Москва" утонул по причине халатности экипажа, но отомстить за нее обещают Украине.

12. Любить свою страну в России - патриотизм. Любить свою страну в Украине - нацизм.

13. Все украинские самолёты и вертолёты были уничтожены ракетами на аэродромах, но спустя 2 недели Украина бомбила Беларусь, а ещё позже и нефтебазу в Белгороде.

14. Суд в Москве признал плакат "фашизм не пройдёт" дискредитацией вооружённых сил РФ, но нацисты всё-равно украинцы. Смотрите не перепутайте.

15. Страна, не имеющая ядерного оружия, хотела напасть на страну, имеющую ЯО, а у Лукашенко даже карта есть.

16. В Украине разработали биологическое оружие, воздействующее исключительно на славянский этнос (при использовании такого умрут в первую очередь украинцы ,но кого это волнует).

17. Операция идёт по плану, потери минимальные , но ФСБ просит увеличить финансирование на 17% из-за нехватки денег на захоронение военных.

18. Признанные Россией ЛНР/ ДНР попросили военную помощь у России и Россия согласилась ибо это правильно, а признанная США и Европой Украина права просить военную помощь у США и Европы не имеет.

19. Украинцы и украинский язык были созданы австро-венграми, немецким штабом и Лениным, но при этом в Петербурге в 1798 году была издана поэма Котляревского "Энеида" на современном литературном украинском языке.

20. Украина успешно сопротивляется 2 месяца и 8 дней без тяжелого вооружения, но с тяжелым оружием по ленд-лизу ЗСУ станет хуже.

21. США по ленд-лизу хочет избавиться от старого оружия и очистить склады, но армия США из-за поставок в Украину осталась безоружной.

22. В Украине натравливали на русскоязычных! В русскоязычных Мариуполе, Харькове и Херсоне особенно.Русскоязычные родители натравливали своих русскоязычных детей на русскоязычных».

Источник: facebook.com

Автор: Анатолий Макаренко

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

220 дітей вбито та понад 406 поранено
Сегодня 09:52    11
За последние 24 часа
Сегодня 09:40    43
Коротко про ситуацію на Харківщині станом на 3 травня
Сегодня 09:33    66
Новости из США. Понедельник, 2 мая 2022
Сегодня 09:28    46
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 03 травня 2022 року
Сегодня 09:11    83
Придністров'я для окупантів у військовому плані — величезна проблема
Сегодня 09:07    73
У Верховній раді почали обговорювати план відновлення України
Сегодня 08:56    73
Нафтове ембарго та газове фіаско: підсумки на економічному фронті
Сегодня 08:37    85
Слатино обстреливают с двух сторон. В поселке нет воды, газа и света
Сегодня 08:28    125
Сегодня в 22:00 по Киеву Байден выступит на заводе, где производят комплексы «Джавелин»
Сегодня 08:20    94
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 