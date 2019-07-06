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Итальянский кинофестиваль Taormina Film Fest стал площадкой кремлевской пропаганды

Итальянский кинофестиваль Taormina Film Fest стал площадкой кремлевской пропаганды

В Италии стартовал кинофестиваль, который словно был организован на деньги Кремля и с нарративами Кремля. ук

Уверен, многие из вас знают о премии “Оскар”, ежегодно вручающийся в Голливуде, слышали о Берлинском кинофестивале где вручают “Золотого медведя”, Венецианском и Канском кинофестивалях, но уверен, мало кто из вас слышал о проводимом в итальянской Сицилии “Taormina Film Fest”. А между тем, именно это мало кому известное мероприятие стало намедни сосредоточением антиукраинской пропаганды и украинофобии. Но, обо всем по порядку.

В этом году, на 65-й “Taormina Film Fest” прибыло много малоизвестных, никому неизвестных и совсем немного известных гостей. Из звезд первой величины была Николь Кидман и… и всё. Да, были ещё Ричард Дрейфус и Оливер Стоун, но звезды этих деятелей давно уже закатились за горизонт. Но, нас интересует в данном контексте именно Оливер Стоун. Да-да, тот самый оскароносный режиссёр, который снял потрясающие “Дорз”, “ Взвод” и “ Джон Ф.Кеннеди: Выстрелы в Далласе”, а сейчас зарабатывает на жизнь, обслуживая кремлевскую тусовку, снимая пропагандистские ролики.

И на этот раз Стоун не подвел, привезя на фестиваль фильм “Нерассказанная история Украины”, снятый со слов и с участием друзей Путина, в том числе Виктора Медведчука, которого в последнее время в нашем информационном пространстве становится все больше и больше. Но, что самое интересное, сам Медведчук, и его супруга Оксана Марченко, так же прибыли на этот кинофестиваль (затмив видать своей важность саму Николь Кидман).

Что же, после позорного и унизительного для Оливера Стоуна, как оскароносного режиссера, фильма “Интервью с Путиным” он выдает “на гора” очередную агитку, да ещё и презентует её на кинофестивале, который, создаётся такое впечатление, оплатил из своего кармана Медведчук!

Но, дальше больше. Помимо всего этого киноведческого шабаша в Италию с однодневным визитом, для проведения встречи с президентом республики Серджо Маттареллой, прибывает президент РФ Владимир Путин.

И вот надо же, в один день в Италию приезжают и семейство Медведчуков и кум Владимир, да ещё и антиукраинскую киношку начинают крутить, авторства любимого режиссера Путина и в которой Медведчук выступил не только “консультантом” но и снялся аки в рекламном ролике. Возможно и оплатил все это непотребство, благо кум денег на продвижение своего кума не жалеет.

Совпадение? Не думаю...

Источник: uc.od.ua

Автор: Александр Коваленко, военно-политический обозреватель

Новости портала «Весь Харьков»

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