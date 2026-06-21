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Июнь может стать самым кровавым для россии месяцем с марта 2025 года

Июнь может стать самым кровавым для россии месяцем с марта 2025 года

Не люблю забегать наперёд, но тенденция такова, что июнь может стать самым кровавым для РОВ месяцем с марта 2025 года!

Новая тактика противника, микро-тактическими группами, то есть по одному-два штурмовика, даёт возможность РОВ с одной стороны рассредоточить внимание СОУ и местами успешно инфильтроваться, но с другой – практически все такие группы обречены на смерть.

Более чем уверен, что в июне показатель потерь людского ресурса у РОВ могут не только достигнуть отметки в 38 тыс, но и даже превысить её, что станет рекордом с марта 2025.

В указанный ниже график не вошло 20 июня, за которое данных по потерям РОВ пока нет, но автоматически было включено количество боестолкновений и динамика продвижений за прошедшие сутки, по состоянию на 08:00.

А как вы думаете? Какие стоит ожидать показатели потерь противника в июне?

Джерело: https://t.me/zloyodessit/27678

Новости портала «Весь Харьков»

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