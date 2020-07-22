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Из 2 тысяч “карантинных” дел харьковские суды рассмотрели лишь 223
В Харьковской области суды рассмотрели 223 протокола о нарушении правил карантина из почти 2 тысяч.
В Харьковской области в суды направлено 1867 протоколов по фактам нарушений карантинного режима, введенного в связи с пандемией COVID-19, сообщили в Государственной судебной администрации.
1507 протоколов суды вернули обратно в полицию, в том числе 1491 для надлежащего оформления.
Рассмотрели 223 дела, в 16 случаях наложено административное взыскание. Еще 137 протоколов остаются на рассмотрении.
Источник: objectiv.tv
Автор: Артем Некрасов
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