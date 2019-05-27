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Из аэропорта, вокзала и еще 17 объектов в Харькове эвакуируют людей

Из аэропорта, вокзала и еще 17 объектов в Харькове эвакуируют людей

Полицейские ищут взрывчатку в еще 19 объектах Харькова. 

Напомним, утром в полицию поступило сообщение о заминировании двух ВУЗов - на проспекте Науки и на улице Маршала Бажанова.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, сегодня, 27 мая, на электронную почту полиции поступила информация о заминировании высших учебных заведений на улице Ярослава Мудрого, 25 и площади Конституции, 11, в двух школах на улице Руслана Плоходько, 13 домов в разных районах Харькова, железнодорожного вокзала и аэропорта.

По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления. Проводится эвакуация граждан.

Сейчас правоохранители проводят осмотр помещений и прилегающей территории.

 

Агентство Телевидения Новости

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