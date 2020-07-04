Из “чернобыльской” больницы ушли интерны – из 25 осталось 2

И. о. главврача Обласного диспансера радиационной защиты населения Ирина Пирогова рассказала, как обстоят дела с интернами – выпускниками медучереждений Харьковщины, которые ранее проявили желание лечить больных коронавирусом.

Ранее в так называемую “чернобыльскую” больницу, где сейчас лечат больных COVID-19, направилось 25 интернов, которые проявили желание помочь врачам в борьбе с коронавирусом. Однако позже большая часть молодых специалистов отказалась от работы в медучереждении, сообщила корреспонденту МГ “Объектив” и. о. директора диспансера Ирина Пирогова.

“Они узнали условия, что с коронавирусом. Покрутились, дали интервью и ушли – осталось двое. Просто не захотели и все. Сказали, что мама не разрешила, папа не разрешил, еще что-то. Мы не отказали ни одному человеку. Это все их собственное желание, их решение. Их было много, но осталось двое, которые работают. Нормальные ребята, никаких претензий”, – сообщила Ирина Пирогова.

Врач добавила, что интерны, которые остались, работают в реанимации средним медицинским персоналом. Они получают минимальный оклад медсестры (около минимальной зарплаты) и дополнительно 300% оклада, потому что лечат больных коронавирусом.

Также Ирина Пирогова сообщила, что сегодня в диспансер прибыли еще четверо выпускников Купянского медколледжа, которые также проявили желание работать. Они пришли без медобследования, поэтому на данный момент занимаются этим вопросом. Выпускники выйдут работать 8 июля.

Источник: objectiv.tv

Автор: Артем Листопад

Новости портала «Весь Харьков»