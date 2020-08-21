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Из Германии в Омск за Навальным вылетел медицинский самолет

Из Германии в Омск за Навальным вылетел медицинский самолет

Германия в пятницу утром направила специальный медицинский самолет, оборудованный для транспортировки больных в состоянии комы, чтобы забрать российского оппозиционного блогера Алексея Навального на лечение в Берлин, сообщило германское агентство ДПА.

В сообщении отмечается, что ранее российской стороной были выданы все необходимые разрешения на транспортировку Навального из России.

Он может прибыть в Германию уже в пятницу и лечиться в берлинской больнице "Шарите". Стоимость перелета и лечения будут оплачиваться частными лицами, отметило агентство.

В то же время, пресс-служба Минздрава Омской области сообщила "Интерфаксу", что врачи омской больницы скорой медицинской помощи совместно с прибывшими специалистами из Москвы проводят в настоящее время консилиум по состоянию Навального, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь".

"С московскими специалистами сейчас идет консилиум, они здесь. В рамках расширенного консилиума осматривают пациента", - сказала представитель пресс-службы.

"После осмотра они примут какое-то решение, транспортабелен он или нет", - добавила она.

Оппозиционеру стало плохо в минувший четверг в полете из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска. Навальный был госпитализирован. По данным его пресс-секретаря Киры Ярмыш, Навальный ничего не ел с утра, а только пил чай, который купил в аэропорту Томска. Она предположила, что Навального могли отравить.

 

Агентство Телевидения Новости

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