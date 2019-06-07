Из Грузии в Украину на президентском самолете вернулись все 10 детей семьи Сусляк

В Украину из Грузии на президентском самолете прилетели все 10 детей семьи Сусляк, которые после ареста их матери находились в приемных семьях.

Об этом проинформировали в пресс-службе Президента Украины.

Борт с ними прибыл в ночь на 7 июня. Детей сопровождал уполномоченный Главы государства по правам ребенка Николай Кулеба.

По его словам, дети длительное время находились в переездах по территории Грузии и России, и им необходима длительная реабилитация. Компетентные органы будут изучать подробности этой ситуации.

"Надо выяснить, при каких обстоятельствах они находились с мамой без надлежащего сопровождения. Потому что из России, где они просили убежища, их попросили уехать", - отметил Кулеба.

Он уточнил, что одним из основных препятствий для возвращения детей в Украину было подозрение, что их родители намерены их продать. В частности, правоохранителей насторожило то, что семь из десяти детей были рождены суррогатными матерями в течение одного года.

"Это надо проверить на территории Украины – каким образом все происходило, на какие средства и так далее. Надо многое выяснить и на территории Украины, и на территории Грузии. Мы не знаем, что происходило в России, там погиб один ребенок. Ни у грузинской, ни у украинской стороны нет возможности провести эксгумацию. Но родители предоставили все документы относительно погребения этого ребенка", - рассказал Кулеба.

Уполномоченный по правам ребенка добавил, что в Грузии не ожидали такого быстрого визита делегации Украины.

"Генеральная прокуратура Грузии была удивлена тем, что она неожиданно встала перед фактом, что детей надо вернуть в Украину. Но следует отдать должное - им понадобились всего сутки, чтобы принять решение. Нам сразу дали возможность общаться с детьми, и мы начали готовиться к отъезду, устанавливать контакты. Я встречался с офисом омбудсмена, с представителями министерства социальной политики и здравоохранения", - рассказал он.

Кулеба заявил, что дети должны проживать с бабушками в одной семье, чтобы они не чувствовали себя разделенными.

"Наша задача объединить их в семье и предоставлять реабилитацию. Потому что дети в тяжелом психическом состоянии, а их физическое состояние надо проверять", - подчеркнул он.

Вопрос устройства детей будет решаться органами опеки сразу после их возвращения домой – в Хмельницкую область, куда они отправятся сегодня утром.

Напомним, Юлию и Юрия Сусляк подозревают в торговле детьми. Женщину задержали в Грузии, когда она с десятью детьми хотела уехать в оккупированную Россией Абхазию.

Фото: Пресс-служба Президента Украины

СПРАВКА. В 2018 году семья Сусляк переехала в Россию - из-за проблем с бизнесом главы семьи. Там они прожили около года, потом были вынуждены уехать, вероятно, из-за нарушения миграционного режима. Первым уехал Юрий - через Сочи, нарушив грузинский закон об оккупированных территориях. За это ему грозит четыре года тюрьмы. Юлия с детьми отправилась из Москвы в Тбилиси, а дальше - в Зугдиди (недалеко от границы с Абхазией). На оккупированную территорию семья так и не попала - при наличии всех разрешений на выезд.

25 апреля в Грузии ее задержали. Подозрение вызвало то, что 7 из 10 детей родились в течение одного года. Женщину и детей задержали для выяснения обстоятельств: оказалось, что дети-одногодки рождены суррогатными матерями, а задержанная Юлия Сусляк является их биологической матерью.

Накануне стало известно, что Президент Украины Владимир Зеленский отправил в Грузию президентский лайнер за 10 детьми, чьи родители-украинцы Юлия и Юрий Сусляк подозреваются в торговле детьми.

В конце апреля стало известно, что в Грузии с 10 детьми задержали гражданку Украины Юлию Сусляк, которую подозревают в торговле детьми.

Источник: bykvu.com

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