Из Харькова отправили в Черниговскую область партию стройматериалов

Партию стройматериалов — шифер, цемент и шпаклёвку — отправили 14 октября, сообщают в пресс-службе Харьковской обладминистрации. Всего собрали 14 тонн груза.

«Мы связались с Черниговской областной администрацией, чтобы выяснить, какая помощь им сейчас нужна. Нам предоставили список строительных материалов, которые необходимы для восстановления пострадавшего от взрывов населённого пункта. С помощью предпринимателей Харьковщины мы собрали необходимые материалы», — рассказали в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства и развития инфраструктуры ХОГА.

На арсенале продолжают тушить оставшиеся очаги тления, сообщают в пресс-службе Министерства обороны. По информации на 21.00 15 октября, раздавались единичные взрывы.

Пиротехники расчищают 16-километровую зону вокруг арсенала. По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, сапёры уже проверили все 39 ближайших населённых пунктов. Всего нашли около 2000 боеприпасов.

Продолжается ремонт казарм и административных помещений, электросетей, уличного освещения. Восстановлено электроснабжение котельной.

Территорию патрулируют военные, полиция и Нацгвардия. С людьми, которым нужна помощь, работают психологи.

Опасную зону вокруг арсенала уменьшили до 10 километров, сообщают в пресс-службе Черниговской обладминистрации.

«Остаётся закрытым воздушное пространство в радиусе 30 километров, временно прекращено движение поездов через станцию ​​Ичня, автомобильный транспорт направляется в объезд зоны чрезвычайной ситуации. На въездах в лесные массивы размещены 20 шлагбаумов», — рассказали в ЧОГА.

Электроснабжение, стационарная телефонная связь, водоснабжение и водоотведение Ичнянского района работают в обычном режиме. В городе Ичня без газа пока остаются 1027 семей.

Пожар со взрывами на территории 6-го арсенала вблизи города Ичня Черниговской области начался ночью 9 октября. Жителей ближайших населённых пунктов эвакуировали. Закрыто воздушное пространство в радиусе 30 километров от арсенала. Движение поездов и автомобилей приостановлено.

Из Харьковской области в Ичню отправили больше 20 тонн продуктов и предметов первой необходимости.

СБУ рассматривает три основные версии причин ЧП: диверсия, нарушение правил пожарной безопасности или хранения боеприпасов, а также умышленный поджог или подрыв для сокрытия их недостатка.

Кабинет министров распорядился выделить из резервного фонда госбюджета 100 миллионов гривен на ликвидацию последствий пожара на арсенале.

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