Из Харькова отправляют гуманитарную помощь в Черниговскую область

Первую партию гуманитарной помощи отправляют уже сегодня, сообщает корреспондент «МедиаПорта». По словам директора Департамента экономики и международных отношений Харьковской обладминистрации Андрея Колоса, собрали 22 тонны продуктов, сообщил директор.

«Это мука, крупы, макароны, овощи, вода, сыр, мясные изделия, а также товары первой необходимости. Всё планируют отправить до конца дня в регион, который нуждается в помощи», — перечислил он.

Из Харьковской области в Черниговскую также отправили два пожарных танка с экипажем: один из Балаклеи, второй — из Малиновки, рассказали в региональном медиацентре Минобороны. Их перевозят на специальных автомобильных платформах.

По данным Черниговской обладминистрации, из населённых пунктов вблизи арсенала эвакуировали больше 12 тысяч человек. В помещениях, где их временно разместили, готовятся включить отопление. Однако людям нужна теплая одежда, одеяла и карематы.

В результате инцидента никто не пострадал. Зафиксировано четыре пожара: загорелась зерносушилка и три частных дома.

И.о. главы Черниговской обладминистрации Юлия Свириденко заявила, что возвращаться домой эвакуированным местным жителям еще рано.

«Мы понимаем желание людей вернуться домой, их обеспокоенность судьбой имущества и домашних животных. Но это очень большой риск, ведь взрывы продолжаются, и в безопасности территории должны убедиться пиротехники», — сказала Свириденко.

Газоснабжение в опасной зоне приостановили, чтобы избежать аварий. В Ичнянском районе без газа остаются 11 населённых пунктов — около 5,5 тысячи семей. Коммунальщики смогут проверить сети, когда взрывы прекратятся.

По информации Минобороны, к 14.00 очаги пожара локализовали. Боеприпасы взрываются реже, территория складов задымлена. На арсенале работают пожарные танки, оперативный штаб также решил провести аэроразведку.

Как рассказал сегодня на брифинге заместитель начальника Генерального штаба Родион Тимошенко, ЧП расследуют СБУ и военная прокуратура. Проверяется несколько версий, одна из них — о возможной диверсии. Дежурные сообщали о четырёх взрывах в разных местах, после которых начался пожар.

Тимошенко также добавил, что за последнее время из 6-го арсенала вывезли около половины боеприпасов. Их переправили в хранилища других военных складов.

Пожар со взрывами на территории 6-го арсенала начался ночью 9 октября. Жителей ближайших населённых пунктов эвакуировали. Закрыто воздушное пространство в радиусе 30 километров от арсенала. Движение поездов и автомобилей приостановлено.

За последние два года на территории арсеналов в разных регионах Украины было несколько масштабных ЧП. В марте пожар со взрывами произошёл на территории 65-го арсенала в Балаклее Харьковской области. Погибла женщина, пять человек пострадали.

В сентябре 2017-го произошёл пожар на военном складе в Калиновке Винницкой области. Порядка 30 тысяч местных жителей эвакуировали, пострадали два человека.

МедиаПорт: Новости Харькова и Украины