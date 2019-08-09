Из недостроенного дома спасли мужчину без сознания

Сегодня, 9 августа в 8:13 медикам скорой помощи поступил вызов в Харьковский район по поводу обнаружения 42-летнего мужчины без сознания в недостроенном доме.

Как сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, бригада медиков, прибывшая на вызов, нашла мужчину на втором этаже недостроенного дома в бессознательном состоянии после серии эпилептических припадков.

Чтобы гарантированно и максимально осторожно снять пострадавшего для госпитализации, медики обратились к сотрудникам ГСЧС, благодаря которым мужчину доставили к карете «скорой», где ему была оказана медицинская помощь.

Затем мужчину отвезли в Областную клиническую больницу Харькова.

Агентство Телевидения Новости