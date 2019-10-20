20.10.2019 18:20
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Из окна многоэтажки на проспекте Гагарина выпал мужчина
В Харькове из окна многоэтажки выбросился молодой мужчина.
Об этом сообщили пользователи соцсетей.
Также были опубликованы фото с места происшествия, на которых можно увидеть, что тело погибшего – без верхней одежды.
По словам очевидцев, мужчина выпрыгнул из окна 9 этажа многоэтажки, расположенной на проспекте Гагарина, 171.
Как рассказывают местные жители, незадолго до трагедии молодая пара ссорилась, соседи обнаружили под окнами тело парня под окнами многоэтажки.
Подробности ЧП выясняются.
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