Из окна многоэтажки на проспекте Гагарина выпал мужчина

В Харькове из окна многоэтажки выбросился молодой мужчина.

Об этом сообщили пользователи соцсетей.

Также были опубликованы фото с места происшествия, на которых можно увидеть, что тело погибшего – без верхней одежды.

По словам очевидцев, мужчина выпрыгнул из окна 9 этажа многоэтажки, расположенной на проспекте Гагарина, 171.

Как рассказывают местные жители, незадолго до трагедии молодая пара ссорилась, соседи обнаружили под окнами тело парня под окнами многоэтажки.

Подробности ЧП выясняются.

Агентство Телевидения Новости