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Из реабилитационного центра в Харькове сбежал подросток

Из реабилитационного центра в Харькове сбежал подросток

Сегодня, 23 октября, около 14:20 сегодня , в полицию от юрисконсульта центра социальной реабилитации для детей поступило сообщение о том, что из учреждения сбежал несовершеннолетний Николай Рунец.

Об этом сообщили в отделе ювенальной превенции ГУ НП Украины в Харьковской области.

Из объяснения директора центра стало известно, что мальчик 2003 года рождения неоднократно самовольно покидал центр.

Пропавший подросток ростом около 174 см, имеет худощавое телосложение, у него прямые, темные волосы и карие глаза.

Мальчик был одет в синюю куртку, синие джинсы.

Подросток был обут в коричневые ботинки и при себе имел рюкзак синего цвета.

Всех, кто видел мальчика или располагает информацией о его местонахождении, правоохранители просят сообщать об этом по телефонам: 102, 0573704130, 0633783181.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: пропажа

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