Из трех харьковских ВУЗов и вокзала эвакуировали более 9 тысяч человек

Правоохранители проверили информацию о заминировании трех учебных заведений, которые расположены на улицах Маршала Бажанова, площади Конституции и проспекте Науки, а также железнодорожного вокзала.

Напомним, сегодня утром, 27 мая, сообщение о закладке взрывчатки в данных объектах поступило на электронную почту полиции.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, на местах работали сотрудники следственно-оперативных групп, работники кинологического центра и специалисты взрывотехнического управления полиции.

Специалисты-взрывотехники обследовали 82500 кв. метров помещений и 9800 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 9177 человек.

Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.

Информация зарегистрирована в Журнале единого учета заявлений и сообщений территориальных отделов полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

Агентство Телевидения Новости