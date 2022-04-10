Из-за бомбардировок в Слатино под Харьковом погибли 2 человека

Еще 1 житель поселка Слатино на Дергачевщине пострадал, сообщил глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко.

«В течение суток вражеская артиллерия периодически совершала обстрелы населенных пунктов Дергачевской громады. В поселке Слатино в результате бомбардировок погибли по меньшей мере два человека, еще одного человека с ранениями скорая помощь доставила в больницу в Харьков. В Дергачах было разрушено несколько частных домов», — сообщил Задоренко в facebook.

Он отметил, что газовики и электрики постепенно возобновляют работу электросетей и газопроводов в Дергачах. Но мэр предупредил: не может давать какие-либо гарантии по поводу того, когда возобновится подача электричества и газа. Обстрелы происходят постоянно, и возможны новые аварии. Отметим, что многие населенные пункты Дергачевской громады — как временно оккупированные, так и находящиеся в «серой» зоне — без электричества находятся практически с начала войны.

«В оккупированных Казачелопанском, Токаревском, Проходовском, Русско-Лозовском старостатах и ​​Цуповке Прудянского округа продолжает разворачиваться гуманитарная катастрофа. Помочь жителям этих территорий мы сможем только после их освобождения ВСУ», — традиционно пояснил Задоренко.

Источник: objectiv.tv

Автор: Оксана Горун

Новости портала «Весь Харьков»