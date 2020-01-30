Из-за непогоды в Харькове упали около десятка деревьев

Шквальный ветер, который хозяйничал в Харькове и районах области всю ночь и еще утро, наделал немало бед. Всего в городе зафиксировали до десятка случаев падения деревьев. Одно из них упало на машину, припаркованую на улице Сумской. Ветка побила лобовое стекло и частично повредила кузов.

Юрий, местный житель

Иду, смотрю: оцеплена площадка, лежит дерево и его разрезают на части. Вот это то, что я видел. Ну это было, приблизительно, в 10 утра.

Приблизительно в 3 часа ночи, на улице Залютинской, дерево упало прямо на проезжую часть и полностью остановило движение в обе стороны. Водители вызвали на место спасателей, и те, за 25 минут, распили преграду и убрали с проезжей части. А рано утром, уже в Индустриальном районе города, стволом сломаного дерева перегородило трамвайную линию и зацепило линию электропередач, рассказывает помощник начальника главного управления ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин.

Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ГСЧС в Хар. обл.

Туда, також, приїхали аварійна служба, - комунальна аварійна служба. Вони проводили роботу по ліквідації цих наслідків непогоди. Ну а потім вже залучили наші підрозділи і десь там, за 20 хвилин, наші розпиляли дерево, а також його вже прибрали з трамвайної колії, а також із лінії електропередач.

По информации Департамента гражданской защиты ХОГА: вследствии непогоды без электроэнергии, на утро, остались 6 населенных пунктов области. Сейчас ремонтные бригады проводят там работы по возобновлению.

Агентство Телевидения Новости