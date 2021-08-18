Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:56
Просмотров: 91

Из-за пожаров на юге Франции власти эвакуировали тысячи людей

Из-за пожаров на юге Франции власти эвакуировали тысячи людей

Тысячи людей, включая туристов из кемпингов, были перевезены в безопасные места, поскольку пожарные тушат огонь вблизи Французской Ривьеры. Многим дали всего несколько минут, чтобы собраться, ведь сотни пожарных были развернуты в районе Вар западнее Сен-Тропе.

Об этом сообщило Представители пожарной службы говорят, что огонь вспыхнул в понедельник, 16 августа, и охватил около 6000 гектаров.

Двадцать человек пострадали из-за отравления дымом, а шестеро пожарных получили травмы во время тушения огня.

Эвакуация проходила в районах Кавалер-сюр-Мер и Сен-Тропе, особенно вокруг муниципалитетов Гримо и Ла Моль. Некоторые местные кемпинги были уничтожены огнем, поскольку пламя, раздутое сильным ветром, быстро распространилось.

Префектура просит «не загромождать дороги вокруг залива Сен-Тропе», чтобы аварийные службы могли работать.

Пожар на юге Франции вспыхнул во время сильной жары и синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни температура воздуха достигнет +35 градусов.

Южная Франция – это последняя территория Европы, которую этим летом уничтожили лесные пожары, когда температура поднялась до рекордных уровней в Средиземном море.

Ученые говорят, что тепловые волны будут становиться все более вероятными и экстремальными из-за изменения климата, вызванного выбросами углерода.

В Греции также бушевали лесные пожары. Правоохранители задержали более 130 человек, которых заподозрили в поджогах. В стране огненная стихия унесла жизни восьми человек, уничтожила сотни домов, жителей эвакуировали из десятков населенных пунктов.

 

Источник: newsyou.info/

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: пожар

Читайте ещё:

Пожар в Московском районе: огонь уничтожил пристройку к дому - подробности
16.08.2021 18:00    306
В Харькове в районе ТЦ «Французский бульвар» загорелся частный дом (видео)
16.08.2021 12:11    315
На Холодной Горе произошел пожар в домовладении: от огня спасли жилой дом
16.08.2021 10:45    301
На Харьковщине наблюдается наивысшая степень пожарной опасности
16.08.2021 06:41    138
На Харківщині пройшли навчання з ліквідації пожеж у лісах
14.08.2021 08:34    215
Масштабные пожары в РФ: уже выгорела территория в пол-Германии
13.08.2021 07:27    221
Крупное хранилище нефти оказалось в зоне лесных пожаров в Якутии
09.08.2021 09:05    186
Греция в огне: лесные пожары вышли из-под контроля (ФОТО, ВИДЕО)
07.08.2021 09:58    251
Турецкая полиция задержала двоих россиян: подозревают в поджогах леса
06.08.2021 09:15    669
Под Харьковом горели торговые павильоны
05.08.2021 10:44    321
Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 