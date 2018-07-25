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Из-за сообщения о заминировании из зданий харьковских бизнес- фитнес-центров и магазинов эвакуировали людей

Из-за сообщения о заминировании из зданий харьковских бизнес- фитнес-центров и магазинов эвакуировали людей

24 июля в течение суток дежурной смене спасателей поступали анонимные электронные сообщения о закладке взрывных устройств в помещениях харьковских магазинов, фитнес- и бизнес-центров.

По информации, указанной в сводке ХОГА, в сообщениях речь шла о зданиях, расположенных по адресам:  

- Киевский район, ул. Академика Проскуры, 1, бизнес-центр «TelesensVentures» - 6 раз и 1 раз ночью 25 июля, ул. Алчевских, 31, бизнес центр «Авалон» - 6 раз, ул. Свободы, 7/9, бизнес центр «Parallel'50» - 6 раз.

- Основянский район, ул. Б. Хмельницкого, 24, бизнес-центр «Протон» - 6 раз.

- Немышлянский район, пр. Московский, 142, бизнес центр «City Hall» - 6 раз, ул. Гвардейцев Широнинцев, 15/46, интернет-магазин компьютерной техники «Сервер» - 7 раз.

- Слободской район, ул. Московский, 94, интернет-магазин «S-Tell» - 7 раз, Гимназическая набережная, 12 торгово-сервисный центр «АВС» - 5 раз, пр-кт Московский, 86А, фитнес-клуб «Стимул» - 9 раз.

- Шевченковский район, проспект Победы, 58а, интернет-магазин «S-Tell» - 7 раз,   ул. Сумская 85, фитнес-клуб «Тетра» - 9 раз, ул. О. Яроша, 14 фитнес-клуб «Унифект» - 9 раз.

- Московский район, ул. Героев труда, 20/321, магазин компьютеров «ХЕЛП» - 7 раз.

- Индустриальный район, пр-кт Александровский, 114, фитнес-клуб «Форма-Т» - 9 раз и 1 раз ночью 25.07.

На места расположения объектов выезжали следственно - оперативные группы, работники кинологической службы и взрывотехники.

Во время проверки из зданий эвакуировали посетителей и персонал, правоохранители обследовали помещения и прилегающую территорию.

Взрывчатки и взрывных устройств специалисты не обнаружили.

 

Агентство Телевидения Новости

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