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Из-за выжигания сухой травы возле садового общества сгорели 11 построек и дача

Из-за выжигания сухой травы возле садового общества сгорели 11 построек и дача

3 июля в Харьковской области произошло 26 пожаров в результате возгорания сухой травы, хвойной подстилки камыша и мусора, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В результате пожаров были уничтожены 11 частных хозяйственных сооружений, дачный дом, 2 забора и 2 металлических контейнера с хозяйственными вещами.

Наибольший из пожаров, произошедший из-за человеческой халатности, случился в с. Сороковка-2 Харьковского района вблизи садового общества «Цитрус».

Сообщение о нем поступило спасателям в 15:09.

На тот момент горела сухая трава на площади 1,5 га, и огонь от нее охватил сразу 10 деревянных хозяйственных сооружений и дачный дом.

Пожар мог распространиться на остальные дачные участки.

Пожар бойцы ГСЧС локализовали в 19:30, однако окончательно обуздать его пожарным удалось только в 21:21.

В ГСЧС напомнили, что сейчас на Харьковщине наблюдается наивысшая степень (5 класса) пожарной опасности и призвали население не провоцировать пожары на открытых территориях и соблюдать элементарные правила безопасности во время отдыха на природе.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: пожар

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