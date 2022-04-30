Из-за участия путина в саммите G20 США может отказаться от своего присутствия на нем

В Белом доме сейчас идёт дискуссия насчет реакции США на возможное участие путина в саммите G20.

Сейчас чиновники взвешивают последствия недопуска России к саммиту и уступок Кремлю, пишет CNN (https://www.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-04-30-22/index.html).

Еще 6 апреля министр финансов США Джанет Йеллен заявляла, что страна откажется от встреч в рамках G20, на которых будет представлена Россия.

Источник: https://t.me/truexanewsua/44427

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