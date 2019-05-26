Из-за угрозы взрыва из жилого дома эвакуировали 180 человек

В Харькове неизвестный «заминировал» жилой дом.

По информации отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, 26 мая около 13:22 в полицию поступило сообщение об угрозе взрыва в доме по переулку Лизы Чайкиной в Новобаварском районе города.

На место происшествия выехали следственно-оперативная группа Новобаварского отдела полиции, специалисты взрывотехнического управления и кинологи.

Правоохранители осмотрели 600 кв. метров помещений, 800 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 180 человек. Никаких взрывных устройств или других опасных веществ обнаружено не было.

Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений отдела полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Агентство Телевидения Новости