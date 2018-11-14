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Из-за угрозы взрывов из школ Новобаварского района эвакуировали 460 человек

Из-за угрозы взрывов из школ Новобаварского района эвакуировали 460 человек

Информация о заминировании школ в Харькове не подтвердилась.

Как ранее сообщалось, 14 ноября в 14.52 и 15.29 в полицию поступила информация о том, что в двух школах Новобаварского района, которые находятся на улице Академика Богомольца, заложена взрывчатка.

По информации отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, эксперты осмотрели 9340 кв. метров помещений и прилегающей территории, эвакуировали 460 граждан.

Никаких взрывчатых веществ правоохранители не обнаружили.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: школа

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