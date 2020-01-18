Избитый в Харькове журналист хочет отсудить 600 тысяч на лечение

Суд по делу о нападении на оператора Вадима Макарюка перенесли на 10 февраля. Как сообщает "Суспільне", слушание 16 января пернесли: не пришел один из подозреваемых и адвокат защиты.

В зал заседаний пришли трое подозреваемых.

"По версии органов предварительного расследования, они действовали в группе. Их мотив - хулиганство и препятствование журналистской деятельности, чтобы их преступные действия по блокированию (или других противоправных действий) были скрыты. А также чтобы их не публиковали в СМИ ", - рассказал прокурор по делу Руслан Чуб.

Подозреваемые с журналистами не общаются.

"Сегодня нами подан гражданский иск в суд на сумму более 600 тыс. грн. Это со всех обвиняемых. У нас есть сумма, которую мы хотим в качестве компенсации получить. Но, конечно, вред, нанесенный здоровью, никаким финансовым наказанием мы уже не вернем. Нужно лечение, а для лечения, конечно, нужно финансирование ", - рассказал представитель потерпевшего Сергей Перепелица.

Напомним, конфликт на рынке "Барабашово" произошел 7 июня 2019 г. Это была драка между группой неизвестных и предпринимателями торгового центра. Во время нее, по данным полиции, были травмированы 7 человек. Среди них и оператор программы "Вісті" Вадим Макарюк. После драки в полиции открыли семь уголовных производств.

Сергей Козлюк подозревается по ч.3 ст.171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов), ч.4 ст.296 (хулиганство), ч.1 ст.345-1 УК (угроза или насилие в отношении журналиста). По словам Чуба, Козлюку может грозить до 7 лет заключения.

Трое подозреваемых, а именно Михаил Базалей, Илья Алешкин и Олег Радченко подозреваются по статьям: ч.3 ст.171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и ч.2 ст.345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста). Радченко также подозревают по ч.1 ст.347-1 (умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста).

Источник: sq.com.ua

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