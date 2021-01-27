Избивает жену и детей: харьковчанка не может защитить свою семью от бывшего мужа

Десятилетняя Настя долгое время ходила на спортивную площадку качаться и отжиматься в надежде, что в следующий раз сможет защитить маму от непрошеного гостя. Однако остановить очередное избиение не удалось, девушка сама попала в больницу.

Я просто хотела его оттянуть от шкафов. А он меня толкнул ногой в ногу! И отпихнул, что я ударилась сильно головой об шкаф.

Множеств ушибы тазобедренного сустава, позвоночника, сотрясение головного мозга.

Марина уже два года как развелась со своим мужем. Олег был весьма щедрым на тумаки. Впрочем, и по сей день женщине и двум маленьким девочкам нет покоя. За это время они изменили 4 арендуемые квартиры – муж везде их находил, и все повторялось снова.

Марина Мочалова, пострадавшая:

Отволок в ванную, кинул в ванную и начал онанировать на меня. Я плакала, кричала, я упала со второго яруса, дети выбежали, начали кричать, стучать соседям, соседи вызвали полицию.

Весной прошлого года, когда Марина получила легкие телесные повреждения уже после традиционного избиения, полиция завела дело. И за это время суд несколько раз штрафовал обидчика на смешные деньги - всего 340 гривен.

Тамила Беспалая, адвокат Марины:

Звернень - безліч. Прохань, скарг, як повідомила на сьогоднішній день моя клієнтка: "я вже знаю всі групи поліції, які виїжджають на 102". Однак всі розводять руками, ніхто не може нічого зробити. Єдине що робилося за ці два роки - це заборонний припис на один день.

Ирина Базаева, следователь:

Після проведення експертиз буде прийняте відповідне рішення. - Але якщо є загроза життю її та дитини? - Кримінальне провадження відкрите, триває досудове розслідування. - Поки воно триватиме, вона може ще терпіти домашнє насилля? - Ні, звичайно, вона не може...

Сейчас этим делом занимаются полицейские. Также Марина подала в суд о лишении мужчины прав на детей, впрочем, сам он - все категорически отрицает.

Олег Мочалов, бывший муж Марины:

Це все фіктівность, це все наіграна сцена, щоб вона подала встречний іск для лішєнія батькывських прав. - Ви дітям ушкоджень не спричиняли ніколи? - Та ви шо. Я чесно, от перед камерою, перед всими можу сказати.

Но пока продолжаются взрослые разборки, девочкам приходится посещать психологов. Вот психолог Светлана предложила девочкам нарисовать дома своей мечты. Обе изобразили здания с высоким забором, колючей проволокой, собаками, которые их защищали и даже лазерами, чтобы когда в дом кто-то попытается проникнуть - те его испепелили.

Дальше нарисовала окна с решетками, с лазерами, с камерами слежения, чтобы никто не мог пройти в этот дом. Дальше она нарисовала огород с глубоким рвом. Чтобы вдруг к ним должен кто-то пробраться через огород, то этот человек провалится и оттуда больше никогда не выберется.

Сейчас адвокат Марины планирует добиться запретительного предписания, чтобы защитить семью своей подзащитной и ходатайствовать о том, чтобы мужчине инкриминировали не только домашнее насилие, но и нанесение телесных повреждений.

Агентство Телевидения Новости