Изнанка "невойны"

Поляризация российского социума нарастает аховскими темпами. Даже лояльные Кремлю социологи в закрытых отчётах фиксируют углубление раскола, порожденного "СВОйной". Процент сторонников и противников вторжения в Украину достиг паритета. Уже очевидно, что в дальнейшем популярность "спецоперации" как фактора консолидации электората Путина резко просядет. Соответственно, рейтинг всей правящей группировки войдёт в штопор. Все чаще в ответах респондентов звучит призыв прекратить бессмысленные военные действия, ведь людской и технический ресурс росармии истощен. В то же время военная поддержка Украины со стороны коалиции 40 держав усиливается, а американский ленд-лиз ещё даже не начал работать. Директивы Шойгу активизировать боевые операции – хорошая мина при проигранной войне. Россия потеряла самую боеспособную часть армии, и военные эксперты солидарны во мнении, что наемниками из "вагнеровцев" можно решить лишь мелкие тактические вопросы. Однако ни о каком переломе в войне для РФ речь не идёт, а между тем нужны ресурсы для противодействия НАТО на северном фланге.

Собственно по этой причине ожидания россиян от "СВО" резко снизились. Никакого энтузиазма по части Донбасса нет и в помине. У самих сложная социально-экономическая ситуация, как адаптироваться к жизни под санкциями – неясно, тем более введены они очень надолго. Как раз напротив, циркулируют тезисы, дескать, "восстановление" оккупированного Донбасса и ряда других территорий Украины – большая чиновничья коррупционная схема. Десятки и сотни миллиардов бюджетных рублей команда Кириенко просто разворует, списав все на военную ситуацию, разрушение "восстановленных" объектов ВСУ, козни Запада. Самый лучший "нацпроект": идеальные условия для распила. Кому "на безымянных могилках иконочки", а кому – несметные богатства. Воистину, время больших возможностей для избранных.

Растет тревога. Сколько ещё нужно выкинуть ресурса на войну, и какая будет отдача? Призывы Медведева-Лаврова и Ко к новым захватам и аннексиям раздражают обывателя, лишённого будущего. Россияне опасаются, что пока где-то в украинских степях будет строиться фасад "русского мира", глубинные районы страны придут в окончательный упадок. За основу взяты траты на восстановление Чечни и абсорбцию украинского Крыма. Волосы встают дыбом при мысли о повторении подобных финансовых историй в условиях нарастающего коллапса экономики.

Индикатором неприятия навязываемой сверху концепции расширения России выступает снижение эффективности пропаганды Кремля. ТВ-обработка мозгов, выступающая единственной связкой разнородного российского общества, перестала восприниматься из-за линейности и шаблонности подходов. Эрнст, Добродеев, Симоньян поломались, пора делать по ним оргвыводы.

Людей тошнит и от потока негатива и лжи, исходящего от военкоров ГРУ. Джины войны уже наворотили делов, самое время загнать их назад в бутылку. ФСБ дана задача сворачивать лавочку поджигателей. Начали с самого матерого – Александра Сладкова, который на передовой информационного фронта ГРУ со времён Приднестровья. По его вине в Цхинвали погиб майор Денис Ветчинов. В "ЛНР" же Сладков на подаренном ему черном бронированном внедорожнике Toyota вообще страх потерял, сбив насмерть жителя Луганской области в Варваровке в середине июля. 11 июля в сюжете «Вести. Дон» сообщалось об элитном подарке. Судя по кэшу Google, видео удалили 13 июля. Сам Сладков целый день несёт ахинею в духе "невиноватая я", это все вражеские происки. Троллил свидетельницу преступления и три раза клятвенно все опровергал. После этого любые сомнения исчезают. Лубянка качественно обнулила ударника ГРУ. Теперь ждём, когда его героически накроют где нибудь на нуле в назидание остальным варгонзам и тарантасам. Путину уже не нужны заводилы "СВО", значит, мавры должны умереть. Пора снимать поляризацию.

Джерело: https://t.me/sytosokrata/686

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