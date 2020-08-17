Израиль нанес ракетный удар по военным объектам сектора Газа

В ночь на воскресенье, 16 августа, военно-воздушные силы Армии обороны Израиля нанесли удары по объектам боевиков движения ХАМАС на юге сектора Газа, в частности ракетный склад, в ответ на ракетный обстрел израильской территории, который произошел около часу ночи, сообщает ресурс newsru.co.il.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что был зафиксирован запуск трех ракет из сектора Газы. Две из них были сбиты системой ПРО «Железный купол».

Одна противоракета «Железного купола» упала во дворе дома в Сдероте, повредив здание.

Палестинцы также устраивали беспорядки у пограничного забора безопасности, бросая в него взрывные устройства и сжигая автопокрышки.

Хамасовский «Палестинский информационный центр» в свою очередь сообщил, что израильские ВВС выпустили не менее шести ракет по объекту «Аль-Кадисия» боевого крыла ХАМАСа.

Источник: sprotyv.info

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