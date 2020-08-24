Израиль просит Зеленского запретить паломничество хасидов в Умань

Руководитель «коронавирусного центра» Израиля, профессор Рони Гамзу обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой запретить паломничество хасидов в Умань в этом году. Он считает, что праздник может стать эпицентром распространения коронавируса.

Об этом сообщает Reuters.

«Ожидается, что подобное собрание в такие смутные времена вызовет массовые случаи заражения туристов и местных жителей, что станет тяжелым бременем для местных медицинских систем. В то время ожидается, что тысячи людей вернутся в Израиль и будут распространять вирус дальше» — сказал Гамзу.

Десятки тысяч евреев-хасидов съезжаются в Умань каждый еврейский Новый год, чтобы посетить могилу раввина Нахмана из Брацлава, который возродил хасидское движение и умер в 1810 году. В этом году празднование еврейского Нового года состоится с 18 по 20 сентября.

Напомним, ранее Кабинет министров поддержал запрет паломникам-хасидам посещать Украину в этом году.

Кроме того, мэр Умани пригрозил выставить блокпосты и не пустить хасидов на период празднования Рош ха-Шана.

Источник: nigroll.com

Новости портала «Весь Харьков»