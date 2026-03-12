Израиль, Соединенные Штаты - совместные операции
● Ракетные и высокоточные удары:
- День 1 — 420
- День 2 — 210
- День 3 — 165
- День 4 — 130
- День 5 — 118
- День 6 — 105
- День 7 — 92
- День 8 — 88
- День 9 — 110
- День 10 — 126
- День 11 — 148
● Авиаудары и вылеты истребителей:
- День 1 — 650
- День 2 — 520
- День 3 — 470
- День 4 — 430
- День 5 — 395
- День 6 — 360
- День 7 — 340
- День 8 — 315
- День 9 — 380
- День 10 — 405
- День 11 — 445
● Разведывательные и ударные дроны:
- День 1 — 210
- День 2 — 260
- День 3 — 240
- День 4 — 215
- День 5 — 205
- День 6 — 190
- День 7 — 175
- День 8 — 168
- День 9 — 198
- День 10 — 210
- День 11 — 235
● Число жертв американо-израильских и иранских атак (на 11 марта 2026 г.):
- Иран: 1255 убитых, 12000 раненых
- Ливан: 570, 1444
- Израиль: 13, 2000
- Ирак: 15
- Кувейт: 6 убитых
- Бахрейн: 2 убитых
- Саудовская Аравия: 2, 12
- ОАЭ: 6, 122
- США: 8 убитых, 140–150 раненых