Сегодня 05:55
Израиль, Соединенные Штаты - совместные операции

● Ракетные и высокоточные удары:

- День 1 — 420

- День 2 — 210

- День 3 — 165

- День 4 — 130

- День 5 — 118

- День 6 — 105

- День 7 — 92

- День 8 — 88

- День 9 — 110

- День 10 — 126

- День 11 — 148

● Авиаудары и вылеты истребителей:

- День 1 — 650

- День 2 — 520

- День 3 — 470

- День 4 — 430

- День 5 — 395

- День 6 — 360

- День 7 — 340

- День 8 — 315

- День 9 — 380

- День 10 — 405

- День 11 — 445

● Разведывательные и ударные дроны:

- День 1 — 210

- День 2 — 260

- День 3 — 240

- День 4 — 215

- День 5 — 205

- День 6 — 190

- День 7 — 175

- День 8 — 168

- День 9 — 198

- День 10 — 210

- День 11 — 235

● Число жертв американо-израильских и иранских атак (на 11 марта 2026 г.):

- Иран: 1255 убитых, 12000 раненых

- Ливан: 570, 1444

- Израиль: 13, 2000

- Ирак: 15

- Кувейт: 6 убитых

- Бахрейн: 2 убитых

- Саудовская Аравия: 2, 12

- ОАЭ: 6, 122

- США: 8 убитых, 140–150 раненых

