Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:10
Просмотров: 233

Известная харьковчанка Виктория Смагина умерла от коронавируса

Известная харьковчанка Виктория Смагина умерла от коронавируса

В среду, 27 января, умерла известная харьковчанка и активистка, глава оргкомитета Велодня Виктория Смагина. Об этом сообщается в Telegram-канале «Труха».

Виктории Смагиной было 52 года. Она известна как один из лидеров велодвижения в Харькове: Виктория несколько лет организовывала Велодень и другие велопрогулки, также была проектным менеджером сети прокатов NextBike.

Кроме того, Виктория Смагина была организатором проекта "Первая пешеходная улица Харькова".

Как сообщается, официальная причина смерти харьковчанки - COVID-19.

«Виктория с начала года ушла на самоизоляцию, но не смогла победить болезнь», - сказано в сообщении.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 