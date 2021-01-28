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Известная харьковчанка Виктория Смагина умерла от коронавируса
В среду, 27 января, умерла известная харьковчанка и активистка, глава оргкомитета Велодня Виктория Смагина. Об этом сообщается в Telegram-канале «Труха».
Виктории Смагиной было 52 года. Она известна как один из лидеров велодвижения в Харькове: Виктория несколько лет организовывала Велодень и другие велопрогулки, также была проектным менеджером сети прокатов NextBike.
Кроме того, Виктория Смагина была организатором проекта "Первая пешеходная улица Харькова".
Как сообщается, официальная причина смерти харьковчанки - COVID-19.
«Виктория с начала года ушла на самоизоляцию, но не смогла победить болезнь», - сказано в сообщении.
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