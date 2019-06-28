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Известный харьковский автоблогер грубо нарушил правила (видео)

Известный харьковский автоблогер грубо нарушил правила (видео)

В Харькове известный автоблогер грубо нарушил правила дорожного движения. Видео инцидента опубликовали в социальных сетях.

На кадрах видно, как белый Porsche Cayenne нарушает рядность и проезжает на красный сигнал светофора. По данным "Newsroom", автомобиль принадлежит автоблогеру под ником Orjeunesse. Мужчина занимается борьбой за права водителей и соблюдение полицейскими действующих норм законодательства.

Сам блогер на своей странице в Instagram косвенно подтвердил факт несоблюдения правил дорожного движения.

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: дтп, харьков

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